США заявили об обеспокоенности изменениями в уставе «Нафтогаза»

Посольство США на Украине обеспокоено изменением устава компании «Нафтогаз Украина». Соответствующая запись опубликована в Twitter дипмиссии.

«Мы внимательно следим за неожиданными изменениями в уставе «Нафтогаз Украина» и обеспокоены возможными последствиями этих изменений», — указано в сообщении.

20 марта правительство Украины изменило порядок назначения главы и членов правления «Нафтогаза». Теперь они будут избираться без представления наблюдательному совету компании, наполовину состоящему из граждан иностранных государств. Также был изменен тип акционерного общества компании с публичного на частный.

В начале марта кабинет министров Украины отказался продлевать контракт с гендиректором «Нафтогаза» Андреем Коболевым. Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что у Коболева «неприемлемые условия оплаты труда и различные вознаграждения». «Я выступаю за рыночные зарплаты и вознаграждения для менеджмента госкомпаний. Но я против, чтобы в такое сложное время эти оплаты были не просто большими, а «заоблачно» большими», — говорил Гройсман.