В Киеве не продлили контракт с главой «Нафтогаза» с «заоблачным» окладом

В Киеве не продлили контракт с главой «Нафтогаза» с «заоблачным» окладом

Кабмин Украины объявил конкурс на должность председателя «Нафтогаза Украины», отказавшись продлить контракт с нынешним главой компании. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман выражал недовольство уровнем зарплат в «Нафтогазе»

Андрей Коболев (Фото: ОАО «Газпром» / ТАСС)

Конкурс на должность председателя правления украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» начнется 23 марта, после того закончится контракт действующего главы компании Андрея Коболева, сообщается на сайте кабмина.

«Мы приняли решение, чтобы с 23 марта объявить открытый и публичный конкурс с участием международных партнеров на должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины», — заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман (цитата по УНИАН).

По его словам, кабмин обратится в наблюдательный совет «Нафтогаза» за рекомендациями по условиям контракта со следующим главой компании.

В феврале издание «Экономическая правда» («ЭП») со ссылкой на источник писало, что набсовет «Нафтогаза» одобрил продление контракта с Коболевым на условиях выплаты ему месячного оклада в 2,08 млн грн ($74,4 тыс.). При этом ранее, по данным «ЭП», Коболев получал не только оклад, но и ежемесячную премию, размер которой мог достигать 200% от оклада.

О том, что власти не планируют продлевать контракт Коболева на текущих условиях, премьер-министр Украины говорил еще в середине января.