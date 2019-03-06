В Киеве не продлили контракт с главой «Нафтогаза» с «заоблачным» окладом

Конкурс на должность председателя правления украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» начнется 23 марта, после того закончится контракт действующего главы компании Андрея Коболева, сообщается на сайте кабмина.
«Мы приняли решение, чтобы с 23 марта объявить открытый и публичный конкурс с участием международных партнеров на должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины», — заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман (цитата по УНИАН).
По его словам, кабмин обратится в наблюдательный совет «Нафтогаза» за рекомендациями по условиям контракта со следующим главой компании.
В феврале издание «Экономическая правда» («ЭП») со ссылкой на источник писало, что набсовет «Нафтогаза» одобрил продление контракта с Коболевым на условиях выплаты ему месячного оклада в 2,08 млн грн ($74,4 тыс.). При этом ранее, по данным «ЭП», Коболев получал не только оклад, но и ежемесячную премию, размер которой мог достигать 200% от оклада.
О том, что власти не планируют продлевать контракт Коболева на текущих условиях, премьер-министр Украины говорил еще в середине января.