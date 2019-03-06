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В Киеве не продлили контракт с главой «Нафтогаза» с «заоблачным» окладом
Кабмин Украины объявил конкурс на должность председателя «Нафтогаза Украины», отказавшись продлить контракт с нынешним главой компании. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман выражал недовольство уровнем зарплат в «Нафтогазе»
Андрей Коболев (Фото: ОАО «Газпром» / ТАСС)

Конкурс на должность председателя правления украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» начнется 23 марта, после того закончится контракт действующего главы компании Андрея Коболева, сообщается на сайте кабмина.

«Мы приняли решение, чтобы с 23 марта объявить открытый и публичный конкурс с участием международных партнеров на должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины», — заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман (цитата по УНИАН).

По его словам, кабмин обратится в наблюдательный совет «Нафтогаза» за рекомендациями по условиям контракта со следующим главой компании.

В феврале издание «Экономическая правда» («ЭП») со ссылкой на источник писало, что набсовет «Нафтогаза» одобрил продление контракта с Коболевым на условиях выплаты ему месячного оклада в 2,08 млн грн ($74,4 тыс.). При этом ранее, по данным «ЭП», Коболев получал не только оклад, но и ежемесячную премию, размер которой мог достигать 200% от оклада.

О том, что власти не планируют продлевать контракт Коболева на текущих условиях, премьер-министр Украины говорил еще в середине января.

«Я считаю, что действующий контракт имеет неприемлемые условия оплаты труда и различные вознаграждения. Я выступаю за рыночные зарплаты и вознаграждения для менеджмента госкомпаний. Но я против, чтобы в такое сложное время эти оплаты были не просто большими, а «заоблачно» большими», — говорил тогда Гройсман (цитата по «ЭП»).

В июле 2018 года глава правительства Украины запретил госкомпаниям выплачивать своим руководителям «фантастические бонусы».

Общество
Кабмин Украины запретил госкомпаниям платить своему руководству бонусы

«Предлагаю уважать украинский народ и воспринимать реальность, а не жить в заоблачных цифрах», — сказал премьер-министр.

Коболев стал председателем правления «Нафтогаза» 26 сентября 2014 года. Свою карьеру он начал в украинском подразделении консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), с 2002 по 2010 год он работал в «Нафтогазе», где занимал разные должности, в том числе советника председателя правления. С 2010-го и до возвращения в «Нафтогаз» в качестве главы компании Коболев был советником в инвестиционной AYA Securities.

Авторы: Константин Нагаев, Евгений Калюков
Теги: «Нафтогаз», Коболев
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