Проверку «Росгеологии» продлили до середины апреля

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сообщил о продлении проверки «Росгеологии» до середины апреля, передает «РИА Новости».

По словам Кобылкина, проверка проходит в штатном режиме.

В январе этого года в соцсетях появилось видео, на котором заместитель гендиректора «Росгеологии» Руслан Горринг с использованием нецензурной лексики рассказал про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и сексуальные отношения с сотрудниками своей компании.

Горринг был уволен за нарушение профессиональной этики.