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Проверку «Росгеологии» продлили до середины апреля

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сообщил о продлении проверки «Росгеологии» до середины апреля, передает «РИА Новости».

По словам Кобылкина, проверка проходит в штатном режиме.

В январе этого года в соцсетях появилось видео, на котором заместитель гендиректора «Росгеологии» Руслан Горринг с использованием нецензурной лексики рассказал про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и сексуальные отношения с сотрудниками своей компании. 

Политика
Уволен гендиректор «Росгеологии» Роман Панов

Горринг был уволен за нарушение профессиональной этики.

Минприроды начало комплексную проверку «Росгеологии». 21 марта без объяснения причин был уволен ее гендиректор Роман Панов. Исполнять его обязанности стал его первый заместитель Сергей Сучков.



 
Теги: «Росгеология», проверка, Дмитрий Кобылкин
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