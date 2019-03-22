Бумаги «Русагро» подешевели на Лондонской бирже

Котировки группы «Русагро» в пятницу, 22 марта к 15.00 по московскому времени снизились на Лондонской бирже на 2,2% до $11,53 за депозитарную расписку, следует из информации на сайте биржи. На открытии торгов бумаги «Русагро» стоили $11,8 за штуку.

Инвесторы таким образом отреагировали на новость о том, что «Русагро» проводит расследование, не нарушает ли ее сделка с группой «Солнечные продукты» антироссийских санкций, считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

В четверг 21 марта «Русагро» предупредила, что проводит служебное расследование. По данным источников РБК проблемы, которые вызвали этот шаг, могли быть связаны с тем, что Россельхозбанк, права требования по кредитам которого к «Солнечным продуктам» приобрела «Русагро», находится под санкциями.

О покупке контрольного пакета производителя майонеза «Московский провансаль» группа «Русагро» объявила в октябре 2018-го. В рамках сделки группа приобрела права требования к «Солнечным продуктам» по кредитам банка на 34,7 млрд руб. Из аудированной отчетности кипрской Ros Agro PLC следует, что в 2018 году «Русагро» приобрела облигации самого Россельхозбанка на 19,9 млрд руб. с погашением в ноябре 2038 года, а также вексель на 100 млн руб. Эти сделки, включая начисленные проценты, не могут быть аннулированы раньше срока, поскольку приобретались в рамках покупки долгов «Солнечных продуктов» в обмен на 20-летнюю отсрочку по платежу в адрес Россельхозбанка. Согласно регламенту Совета ЕС от 8 сентября 2014 года, европейским компаниям и гражданам запрещено покупать ценные бумаги подсанкционных банков, если они выпущены после 12 сентября 2014 года и имеют срок обращения более 30 дней.