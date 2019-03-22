В Приморье подписали соглашение по «китовой тюрьме»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, группа ученых и компании, которые держат косаток и белух в бухте Средняя в Приморье, подписали соглашение о сотрудничестве по содержанию и дальнейшей судьбе морских животных. Об этом сообщает «РИА Новости».

Совместные действия они будут проводить в рамках поручений курирующего природопользование вице-премьера Алексея Гордеева для того, чтобы сохранить жизнь морских млекопитающих и подготовить их к выпуску в естественную среду обитания.

«Мы сделали большой шаг, выстроили отношения с научным сообществом в вопросе сохранения жизни млекопитающих, их ресоциализации. Без научного сопровождения мы не будем делать никаких шагов. Соглашение подписано до 31 декабря 2019 года», — заявил Кожемяко журналистам после подписания документа.

О «китовой тюрьме» в бухте Средняя стало известно осенью прошлого года от активистов и правозащитников, которые сообщали о том, что в Приморье незаконно вылавливают и удерживают в вольерах белух и косаток для дальнейшей продажи в китайские океанариумы. Следователи установили, что с июля по сентябрь 2018 года компании-отловщики выловили 12 косаток и 90 белух «для культурно-просветительских целей». Из них несколько особей оказались краснокнижными животными. По результатам проверки правоохранители возбудили два уголовных дела — о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.