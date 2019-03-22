КНДР отозвала своих представителей из центра по связям с Южной Кореей

КНДР отозвала своих представителей из центра по связям с Южной Кореей

Власти КНДР отозвали своих представителей из созданного совместно с Южной Кореей Объединенного бюро по связям двух стран, расположенного в городе Кэсон, говорится в сообщении южнокорейского Министерства объединения.

В ведомстве пояснили, что представители Пхеньяна объяснили свой уход решением высших органов власти, пообещав, что Сеул будет уведомлен о дальнейших шагах.

«Правительство Кореи сожалеет о решении властей Севера покинуть бюро по связям и призывает Север в ближайшее время вернуться, чтобы совместное бюро по связям между Севером и Югом могло функционировать в соответствии с прежними договоренности сторон», — говорится в сообщении сеульского Министерства объединения.

В конце февраля в Ханое состоялась вторая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, однако саммит закончился безрезультатно. В середине марта заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что Ким Чен Ын рассматривает возможность приостановки дальнейших переговоров с Вашингтоном о денуклеаризации.