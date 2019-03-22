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В ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области погибли три человека

В результате ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса на трассе в Ульяновской области погибли три человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Столкнулись грузовой Mercedes и пассажирский «Луидор», ехавший по маршруту Ульяновск — Самара. Авария произошла на 56-м км трассы Ульяновск — Димитровград — Самара.

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В Москве один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями

Водитель микроавтобуса и два пассажира скончались, водитель грузового автомобиля госпитализирован.

9 марта в Москве на Ленинградском шоссе при столкновении грузовика с легковым автомобилем погибли два человека.

Теги: ДТП, жертвы ДТП
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