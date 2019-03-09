Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве

В Москве на Ленинградском шоссе при столкновении грузовика с автомобилем погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в районе дома № 202 по Ленинградскому шоссе. В управлении отметили, что «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем, после чего перевернулся.

«В результате погибли два человека, один пострадал», — уточнил собеседник агентства.

В настоящий момент движение машин по шоссе в сторону области затруднено. Сотрудники ГИБДД проводят доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.