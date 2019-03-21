В Москве один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями

В Москве один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей, жертвой аварии стал один человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу московского управления ГИБДД.

В ведомстве отметили, что авария произошла на улице Вавилова. «Погиб один человек, один пострадал», — говорится в сообщении.

Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу столичного управления ГИБДД, сообщило, что сперва столкнулись два автомобиля, после чего они задели еще три машины. «В общей сложности, механические повреждения получили пять транспортных средств», — заявили в полиции.

Агентство отмечается, что из-за ДТП образовалась пробка. Позднее движение удалось стабилизировать.