Порошенко сообщил о поездках военных НАТО на Украину для учебы

Президент Украины Петр Порошенко в эфире радиостанции «Армия FM» заявил, что военнослужащие из стран, входящих в НАТО, регулярно приезжают учиться военному делу у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, сейчас у армии Украины есть все необходимое, поэтому военные НАТО приезжают учиться к украинским коллегам тому, «как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага». При этом Порошенко указал на то, что еще пять лет назад ВСУ встречали врага «голые и босые».

Несмотря на это, как отметил президент, оружие украинского производства не пользуется популярностью ни в стране, ни за рубежом. Также он добавил, что по сей день армия Украины страдает от алкоголизма, дезертирства и самоубийств.

В феврале Петр Порошенко заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях из-за агрессивных действий со стороны России. По его словам, баланс сил в акватории этих морей был полностью разрушен после «незаконной оккупации Крыма». Украинский лидер отметил, что Россия размещает на полуострове ракеты и значительно увеличила численность своих Военно-морских сил.