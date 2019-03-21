МИД Чехии вызвал посла России из-за ситуации с недвижимостью в Праге

Министерство иностранных дел Чехии вызвало российского посла Александра Змеевского, чтобы «объяснить некоторые вопросы, касающиеся имущества, используемого посольством». Об этом сообщило издание Denik N.

Как сообщается на сайте российского диппредставительства, Змеевский встретился с замминистра чешского МИДа Мартином Смолеком и обсудил ситуацию с недвижимостью в Праге. «Темой беседы стала ситуация вокруг некоторых используемых российской стороной объектов недвижимости в Праге в связи с нагнетаемой в последнее время в Чехии нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива поступила с чешской стороны. Россия и Чехия выразили заинтересованность в урегулировании вопросов с помощью дипломатического диалога.

В начале марта издание Denik N написало, что Россия сдает площади в расположенных рядом с посольством в Праге четырех домах. По данным портала, они принадлежат Чехии, но были сданы в бессрочную аренду по договорам, заключенным до 1989 года. Издание отмечало, что «чиновники из посольства» собирают арендную плату, а в сдаваемых квартирах живут люди с российскими паспортами. В них же зарегистрированы компании. Авторы статьи подчеркивали незаконность сдачи в аренду этих площадок.

Накануне МИД России вызвал посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку и сделал ему представление из-за нагнетаемой «нездоровой атмосферы». Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала статью инсинуациями.