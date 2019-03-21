МИД Чехии вызвал посла России из-за ситуации с недвижимостью в Праге

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 63,91 0,04 EUR Бирж. 72,51 -0,36 Brent 68,29 -0,19% USD Нал. 64,65 63,58 EUR Нал. 73,77 72,26 USD ЦБ 63,74 -0,54 EUR ЦБ 72,79 -0,15 EUR/USD 1,1340 -0,0075 BTC/USD Бирж. 4 030,10 -97,00 IMOEX 2 503,75 -0,02% RTSI 1 237,68 0,93% DJIA 25 924,23 0,69% Nasdaq 7 808,38 1,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 63,74 (-0,54) Quote, 13:59
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 72,79 (-0,15) Quote, 13:59
Россельхознадзор запретил ввозить из Белоруссии яблоки под видом турецких Бизнес, 20:29 Компания Фридмана получила в России разрешение на слияние с Wintershall Бизнес, 20:24 Умерла актриса Маргарита Жарова Общество, 20:23 «Варяги» из вексельберговского резерва Политика, 20:20 Трамп заявил о необходимости признать суверенитет Израиля над Голанами Политика, 20:17 МИД Чехии вызвал посла России из-за ситуации с недвижимостью в Праге Политика, 20:08 Казахстан разгромил Шотландию в квалификации чемпионата Европы по футболу Спорт, 20:04 Путин выразил соболезнования в связи с крушением парома в Ираке Общество, 19:52 Власти ответили на сообщения о снятии запрета на ввоз скота из ЕС Бизнес, 19:28 Борисов заявил о срыве гособоронзаказа на заводе авиакомплекса Ильюшина Политика, 19:16 В Сан-Паулу задержали экс-президента Бразилии Мишела Темера Общество, 19:10 В США признали виновным угрожавшего убить Обаму американца Общество, 19:10 Россельхозбанк вышел из убытков впервые с 2013 года Финансы, 19:08 Минфин изменил формат «народных» облигаций Финансы, 19:06
Политика ,  
0 
МИД Чехии вызвал посла России из-за ситуации с недвижимостью в Праге

Министерство иностранных дел Чехии вызвало российского посла Александра Змеевского, чтобы «объяснить некоторые вопросы, касающиеся имущества, используемого посольством». Об этом сообщило издание Denik N.

Как сообщается на сайте российского диппредставительства, Змеевский встретился с замминистра чешского МИДа Мартином Смолеком и обсудил ситуацию с недвижимостью в Праге. «Темой беседы стала ситуация вокруг некоторых используемых российской стороной объектов недвижимости в Праге в связи с нагнетаемой в последнее время в Чехии нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива поступила с чешской стороны. Россия и Чехия выразили заинтересованность в урегулировании вопросов с помощью дипломатического диалога.

В начале марта издание Denik N написало, что Россия сдает площади в расположенных рядом с посольством в Праге четырех домах. По данным портала, они принадлежат Чехии, но были сданы в бессрочную аренду по договорам, заключенным до 1989 года. Издание отмечало, что «чиновники из посольства» собирают арендную плату, а в сдаваемых квартирах живут люди с российскими паспортами. В них же зарегистрированы компании. Авторы статьи подчеркивали незаконность сдачи в аренду этих площадок.

Накануне МИД России вызвал посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку и сделал ему представление из-за нагнетаемой «нездоровой атмосферы». Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала статью инсинуациями.

Теги: Чехия, Посольство России, Недвижимость
Материалы по теме
МИД назвал инсинуациями данные о сдаче дипломатами в аренду жилья в Праге
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД из-за сдачи посольством России жилья в Праге
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter