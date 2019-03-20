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Политика ,  
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Посла Чехии вызвали в МИД из-за сдачи посольством России жилья в Праге

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был приглашен в российский МИД для беседы, касающейся используемых Россией объектов недвижимости в Праге. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В начале марта чешское издание Denik N написало, что Россия сдает площади в четырех домах, расположенных рядом с посольством. Отмечалось, что арендную плату собирают «чиновники из посольства России», а в квартирах живут люди с российскими паспортами, там же зарегистрированы компании. По данным издания, дома принадлежат Чехии, но были переданы России по межгосударственному договору в бессрочную аренду. Авторы статьи утверждали, что площади сдаются незаконно.

​Послу сделали представление в связи с нагнетаемой «нездоровой атмосферой». Чехии рекомендовали проявлять сдержанность и вырабатывать «сбалансированные решения» в ходе переговоров.

«Проблематика недвижимости является предметом идущего двустороннего диалога, ориентированного на поиск взаимоприемлемых развязок по имеющимся с обеих сторон открытым вопросам», — заметили в МИДе.

Политика
МИД назвал инсинуациями данные о сдаче дипломатами в аренду жилья в Праге

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала инсинуациями публикации, касающиеся использования дипломатического жилья в Праге. Она отметила, что о статусе этих четырех домов Россия и Чехия ведут переговоры на экспертном уровне. От чешских властей претензий об использовании этих объектов не поступало, заметила она.

Теги: Чехия, МИД
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