МИД назвал инсинуациями данные о сдаче дипломатами в аренду жилья в Праге

Россия и Чехия ведут переговоры по статусу четырех домов, позиции стран сближаются, сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Публикации о том, что в этих домах площади сдаются в аренду, она назвала вбросом

Мария Захарова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге в четверг назвала инсинуациями публикации в чешских СМИ, касающиеся использования дипломатического жилья в Праге.

«В чешских СМИ были распространены инсинуации на тему российской недвижимости в этой стране. Соответствующий комментарий базируется на неких местных источниках, которые искажают данные, передергивают факты и так далее», — сказала она.

Захарова объяснила, что в Праге расположены четыре жилых дома, о статусе которых Россия и Чехия ведут переговоры на экспертном уровне. От чешских властей претензий по использованию этих объектов не было, подчеркнула она.

Очередные консультации прошли 4–5 марта в Праге, двум странам удалось сблизить позиции, рассказала Захарова. «Для чего нужно было конструктивную повестку <…> вот таким образом представлять в СМИ и вбрасывать в таком ключе, искажать их, остается загадкой», — добавила она.

4 марта чешское издание Denik N написало, что Россия сдает площади в этих домах. Плату за аренду взимают «чиновники из посольства России», при этом принимаются только наличные. В квартирах живут люди с российскими паспортами, там же зарегистрированы компании.