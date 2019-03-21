Путин выразил соболезнования в связи с крушением парома в Ираке

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 63,92 0,05 EUR Бирж. 72,53 -0,34 Brent 68,29 -0,19% USD Нал. 64,65 63,58 EUR Нал. 73,77 72,26 USD ЦБ 63,74 -0,54 EUR ЦБ 72,79 -0,15 EUR/USD 1,1340 -0,0075 BTC/USD Бирж. 4 029,90 -97,20 IMOEX 2 503,75 -0,02% RTSI 1 237,68 0,93% DJIA 25 925,78 0,70% Nasdaq 7 808,79 1,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 63,74 (-0,54) Quote, 13:59
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 72,79 (-0,15) Quote, 13:59
Россельхознадзор запретил ввозить из Белоруссии яблоки под видом турецких Бизнес, 20:29 Компания Фридмана получила в России разрешение на слияние с Wintershall Бизнес, 20:24 Умерла актриса Маргарита Жарова Общество, 20:23 «Варяги» из вексельберговского резерва Политика, 20:20 Трамп заявил о необходимости признать суверенитет Израиля над Голанами Политика, 20:17 МИД Чехии вызвал посла России из-за ситуации с недвижимостью в Праге Политика, 20:08 Казахстан разгромил Шотландию в квалификации чемпионата Европы по футболу Спорт, 20:04 Путин выразил соболезнования в связи с крушением парома в Ираке Общество, 19:52 Власти ответили на сообщения о снятии запрета на ввоз скота из ЕС Бизнес, 19:28 Борисов заявил о срыве гособоронзаказа на заводе авиакомплекса Ильюшина Политика, 19:16 В Сан-Паулу задержали экс-президента Бразилии Мишела Темера Общество, 19:10 В США признали виновным угрожавшего убить Обаму американца Общество, 19:10 Россельхозбанк вышел из убытков впервые с 2013 года Финансы, 19:08 Минфин изменил формат «народных» облигаций Финансы, 19:06
Общество ,  
0 
Путин выразил соболезнования в связи с крушением парома в Ираке

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иракскому коллеге Бархаму Ахмеду Салеху в связи с гибелью пассажиров парома, перевернувшегося на реке Тигр. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр — гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин», — говорится в телеграмме президента.

Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелать пострадавшим скорейшего выздоровления.

Паром перевернулся недалеко от Мосула. Он переправлял людей на празднование дня прихода весны — Навруза. По последним данным, погибли 60 человек, сообщал телеканал Al Hurra. При этом силы гражданской обороны спасли 61 человека, среди которых в основном женщины и дети.

Теги: Владимир Путин, Ирак, паром
Материалы по теме
При крушении парома на Тигре погибли 60 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter