Путин выразил соболезнования в связи с крушением парома в Ираке

Путин выразил соболезнования в связи с крушением парома в Ираке

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иракскому коллеге Бархаму Ахмеду Салеху в связи с гибелью пассажиров парома, перевернувшегося на реке Тигр. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр — гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин», — говорится в телеграмме президента.

Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелать пострадавшим скорейшего выздоровления.

Паром перевернулся недалеко от Мосула. Он переправлял людей на празднование дня прихода весны — Навруза. По последним данным, погибли 60 человек, сообщал телеканал Al Hurra. При этом силы гражданской обороны спасли 61 человека, среди которых в основном женщины и дети.