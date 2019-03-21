Число жертв крушения парома в Ираке превысило 80 человек

В результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака погибли 85 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia. Ранее со ссылкой на МВД поступала информация о 71 погибшем. Большинство погибших не умели плавать.

Паром переправлял людей для празднования дня прихода весны — Навруза.

По данным спасателей, судно было перегружено, на его борту могли находиться до 250 человек. Силы гражданской обороны спасли более 60 пассажиров, среди которых в основном женщины и дети.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иракскому коллеге Бархаму Ахмеду Салеху в связи с трагедией.



