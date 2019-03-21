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При крушении парома на Тигре погибли 60 человек
На реке Тигр в Ираке перевернулся переполненный паром. По данным источников Al Hurra, погибли 60 человек
Фото: urpress / Twitter

В Ираке на реке Тигр недалеко от Мосула перевернулся паром, погибли 60 человек. Об этом сообщает телеканал Al Hurra со ссылкой на источники в гражданской обороне.

Reuters со ссылкой на источники среди полиции и медиков сообщает о 40 погибших. Агентство отмечает, что паром был перегружен. Глава Управления гражданской обороны Мосула Хусам Халил рассказал, что большинство жертв — женщины и дети. Он отметил, что спасены 12 человек.

Халил добавил агентству Associated Press, что спасатели извлекли из воды 45 тел. Он отметил, что паром переправлял людей для празднования дня прихода весны — Навруза.

Источник рассказал телеканалу Alsumaria News, что силам безопасности удалось спасти 30 человек. Впоследствии глава гражданской обороны сообщил телеканалу, что спасен 61 человек. Он добавил, что среди них также в основном женщины и дети. Поисковые работы на месте инцидента продолжаются.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Ирак, паром
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