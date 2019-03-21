Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель

По словам главы Минэкономразвития, только полная инвентаризация земель и вообще недвижимости поможет государству понять, кто является реальным владельцем того или иного объекта

Максим Орешкин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.

«Нужно провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь — земли. Использовать для реализации этой задачи существующие механизмы — комплексные кадастровые работы — и искать новые инновационные подходы», — сказал Орешкин, выступая 21 марта на заседании коллегии Росреестра.

Министр подчеркнул, что за последние 30 лет ситуация в сфере недвижимости сильно изменилась, в результате чего государство не всегда располагает необходимыми ему сведениями о том или ином объекте и его реальных хозяевах.

«Большое количество объектов, которые были построены, в том числе в советское время, в реальности не имеют законных владельцев или эта информация государству неизвестна», — констатировал Орешкин. «Мы должны понимать в отношении каждого объекта, какие у него характеристики, кто его реальный владелец», — пояснил он.