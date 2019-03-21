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Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель
По словам главы Минэкономразвития, только полная инвентаризация земель и вообще недвижимости поможет государству понять, кто является реальным владельцем того или иного объекта
Максим Орешкин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.

«Нужно провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь — земли. Использовать для реализации этой задачи существующие механизмы — комплексные кадастровые работы — и искать новые инновационные подходы», — сказал Орешкин, выступая 21 марта на заседании коллегии Росреестра.

Министр подчеркнул, что за последние 30 лет ситуация в сфере недвижимости сильно изменилась, в результате чего государство не всегда располагает необходимыми ему сведениями о том или ином объекте и его реальных хозяевах.

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«Большое количество объектов, которые были построены, в том числе в советское время, в реальности не имеют законных владельцев или эта информация государству неизвестна», — констатировал Орешкин. «Мы должны понимать в отношении каждого объекта, какие у него характеристики, кто его реальный владелец», — пояснил он.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин называл инвентаризацию недвижимости и земли возможным способом увеличения поступлений в бюджет.

«Там серьезные есть деньги. Инвентаризация подразумевает в том числе и объекты незавершенки капитального строительства, и земельные участки, выбывшие из оборота, и наведение порядка, связанного с регистрацией прав собственности. Чтобы субъект права и объект недвижимости были у нас четко соединены и доступны — как для налоговой службы, так и для [властей] муниципалитетов и субъектов [федерации]», — заявил Мишустин, выступая в конце февраля в Совете Федерации.

​Глава ФНС указал также на необходимость наведения порядка с кадастровой стоимостью недвижимости.

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Кто попал в рейтинг Forbes «королей российской недвижимости»

Авторы: Ольга Агеева, Евгений Калюков
Теги: Максим Орешкин, Минэкономразвития, Недвижимость, земля
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