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В Египте на заводе по производству удобрений произошел взрыв

В Египте произошел взрыв на заводе по производству фосфатных удобрений в городе ​Айн-Сохна, расположенном на берегу Суэцкого залива. Погибли десять человек, сообщает Sky News Arabia.

По данным телеканала, ранения получили 15 человек, их госпитализировали. Отмечается, что взрыв произошел во время эксплуатационных испытаний одного из резервуаров с аммиаком. Прокуратура начала расследование инцидента.

​Reuters со ссылкой на источники сообщает, что производство принадлежит военным и имеет контракт со строительной компанией Hassan Allam Properties. Агентство сообщает о минимум восьми погибших.

Ранее сообщалось, что в Китае в городе Цзянсу произошел взрыв на территории химического завода, который производит пестициды. Окна близлежащих зданий были выбиты, а в окрестностях произошло землетрясение магнитудой 3. В результате погибли не менее шести человек.

Теги: Египет, взрыв
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В Китае на заводе по производству удобрений произошел взрыв
Общество
Взрыв на заводе пестицидов в Китае убил не менее шести человек
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