Взрыв на заводе пестицидов в Китае убил не менее шести человек

Взрыв на заводе пестицидов в Китае убил не менее шести человек

Как минимум шесть человек погибли и еще 30 получили тяжелые ранения при взрыве на заводе по производству пестицидов в китайском городе Яньчэне (провинция ​Цзянсу на востоке страны), сообщает газета South China Morning Post.

Со ссылкой на очевидцев издание пишет, что взрыв был такой силы, что выбил стекла в окнах домов на расстоянии до полутора километров и повредил десятки припаркованных рядом машин. Многие местные жители, в том числе ученики расположенной по соседству школы, получили травмы в результате разлета осколков.

Местные власти сообщают, что в тушении пожара на заводе принимают участие около 200 пожарных, к месту ЧП прибыло более 40 пожарных машин.

Сейсмолаборатория сообщила, что в момент взрыва зафиксировала в Цзянсу землетрясение с магнитудой 3.