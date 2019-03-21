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Взрыв на заводе пестицидов в Китае убил не менее шести человек

Как минимум шесть человек погибли и еще 30 получили тяжелые ранения при взрыве на заводе по производству пестицидов в китайском городе Яньчэне (провинция ​Цзянсу на востоке страны), сообщает газета South China Morning Post.

Со ссылкой на очевидцев издание пишет, что взрыв был такой силы, что выбил стекла в окнах домов на расстоянии до полутора километров и повредил десятки припаркованных рядом машин. Многие местные жители, в том числе ученики расположенной по соседству школы, получили травмы в результате разлета осколков.

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В Китае на заводе по производству удобрений произошел взрыв

Местные власти сообщают, что в тушении пожара на заводе принимают участие около 200 пожарных, к месту ЧП прибыло более 40 пожарных машин.

Сейсмолаборатория сообщила, что в момент взрыва зафиксировала в Цзянсу землетрясение с магнитудой 3.

Завод по производству удобрений был открыт в Яньчэне в 2007 году. Как уточняет South China Morning Post, с компании ранее неоднократно взыскивали штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.

Теги: Китай, взрыв
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