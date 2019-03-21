Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб.

Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб.

Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Консолидированная выручка компании увеличилась на 62% и составила 321,2 млрд руб., а чистые продажи с НДС выросли на 17,7%, составив 421 млрд руб. Консолидированный показатель EBITDA вырос на 76% и достиг 20,8 млрд руб.

«М.Видео» купил сеть «Эльдорадо» в апреле 2018 года за 45,5 млрд руб. Покупка была осуществлена на собственные средства с привлечением кредита ВТБ.

Компании принадлежали группе «Сафмар» с 2017 года, однако в марте 2018 года стало известно о планах присоединить «Эльдорадо» к «М.Видео». Также сообщалось, что объединенная компания будет иметь единое юридическое лицо, но сохранит оба бренда.