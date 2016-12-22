Представители немецкой MediaMarkt войдут в совет директоров «М.Видео»

Два представителя крупнейшего в Европе ретейлера бытовой техники и электроники MediaMarktSaturn могут войти в совет директоров группы «М.Видео-Эльдорадо». Об этом сообщил журналистам президент группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован в ходе пресс-конференции, посвященной объявлению результатов за первое полугодие, передает корреспондент РБК.
О покупке доли 15% «М.Видео», крупнейшего отечественного ретейлера электроники и бытовой техники, немецкой MediaMarktSaturn стало известно в конце июня. Продавцом выступала группа «Сафмар» Михаила Гуцериева: на тот момент группе принадлежало 57,7% акций ПАО «М.Видео» и еще 42,3% акций находилось в свободном обращении. За долю в российском ретейлере MediaMarktSaturn должна заплатить «Сафмару» €258 млн, сумма могла снизиться на €86 млн в зависимости от достижения «М.Видео» установленных показателей EBITDA в 2018 и 2019 годах и вычета налогов.
По условиям сделки немецкая MediaMarkt также передала «Сафмару» свое российское подразделение. В России у MediaMarkt 42 собственных магазина и 90 корнеров в Metro Cash&Carry. В день объявления сделки Тынкован сообщил, что российские активы MediaMarkt у «Сафмара» выкупит принадлежащая ему «М.Видео». Сумма сделки оценивалась в 10,7 млрд руб., или €134 млн.
42 российских магазина MediaMarkt, которые стали частью сделки, компания планирует конвертировать в 60 магазинов под брендами «М.Видео» и «Эльдорадо» (в некоторых точках будет открыто по два магазина), уточнил главный исполнительный директор «М.Видео» Энрике Фернандес. Интерес к этой сделке компания объясняет доступом к премиальным локациям, добавил он. До конца года также будет представлен новый формат магазинов «Эльдорадо» площадью 600 кв. м — это в два раза меньше существующего формата (1400 кв. м). Меньший формат создан для малых городов и удаленных населенных пунктов.
Доля MediaMarkt в России в 2017 году составила 3%, «М.Видео» вместе с «Эльдорадо» — 25,9%.
Совместная торговля
По итогам первого полугодия выручка группы (учитывались результаты сети «Эльдорадо», которая была консолидирована 29 апреля 2018 года, за два месяца — май и июнь) составила 118,1 млрд руб., что на 41,7% выше уровня 2017-го. Консолидированная валовая прибыль выросла на 47,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 30,3 млрд руб., чистая прибыль — 4,684 млрд руб. (+88%), показатель EBITDA достиг 9 млрд руб. (рентабельность по EBITDA — 7,6%). Если учитывать совокупные продажи «М.Видео» и «Эльдорадо» за все первое полугодие, их совокупная выручка составила 149,6 млрд руб., что на 16,5% больше прошлогоднего результата, общая валовая прибыль — 38,4 млрд руб. (+24,4% год к году). «М.Видео», закрыв сделку по покупке «Эльдорадо» только в апреле, показала, тем не менее, устойчивый рост как операционных показателей, так и финансовых, и динамика некоторых показателей, с учетом прошлогодних результатов «Эльдорадо», в разы выше, чем годом ранее, — прокомментировал результаты президент группы Александр Тынкован. По словам Энрике Фернандеса, «стратегия, основанная на сохранении двух брендов и объединении бэк-офисных функций, доказала свою эффективность». «Группа получила первые синергии в размере 2,3 млрд руб., и компания подтверждает полный объем синергии в размере 18 млрд руб. к 2022 году», — добавил он.