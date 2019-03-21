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В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом

В Москве задержали наемника, подозреваемого в покушении на убийство мужчины. Об этом сообщается на сайте столичного управления СКР.

Инцидент произошел возле жилых домов на улице Часовой. По данным следствия, 20 марта подозреваемый 1998 года рождения два раза выстрелил в мужчину из сигнального пистолета. В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться. Однако его задержали потерпевший и его коллега.

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Против наемника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). «В скором времени в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили следователи.

Теги: Москва, заказное убийство
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