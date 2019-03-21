На Украине пресекли работу крупнейшей в истории страны нарколаборатории

Служба безопасности Украины пресекла деятельность крупнейшей за всю историю страны лаборатории, синтезировавшей психотропные вещества. Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным ведомства, организаторы наладили изготовление и сбыт запрещенных препаратов в особо крупных размерах на Украине и за рубежом. Во время обысков в частном доме в Киеве изъяты оборудование для изготовления наркотиков, а также различные прекурсоры общей стоимостью более $700 тыс.

Задержаны трое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконные производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В декабре 2018 года заместитель начальника Главного управления МВД России по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров заявил, что ​граждане Украины заняли первое место среди иностранцев, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, опередив выходцев из Средней Азии.