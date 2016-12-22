В МВД назвали Украину «нарковоротами Европы»

Граждане Украины заняли первое место среди иностранцев, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, опередив выходцев из стран Средней Азии. Об этом заявил во время пресс-конференции в четверг заместитель начальника Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров, передает корреспондент РБК.

«Украина стала одним из основных нарковорот в Европу. Граждане Украины работают курьерами, организаторами производства и наркопритонов», — рассказал Смуров. По его словам, такая ситуация сложилась после 2014 года прежде всего из-за ухудшения социально-экономической ситуации в стране.

По данным МВД, на территории России с начала 2018 года зарегистрировано 151,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 62,5 тыс. связаны с хранением наркотических веществ, 82,8 тыс. — с их сбытом. МВД установило 73,75 тыс. лиц, совершивших преступления, из них 1,5 тыс. оказались несовершеннолетними.

Сотрудниками ведомства из незаконного оборота изъято 15,7 т запрещенных и подконтрольных веществ, в том числе 10,2 т наркотиков каннабисной группы, 3,2 т синтетических наркотиков и 718 кг опийных наркотиков.

В начале ноября в Подмосковье полицейские раскрыли подпольную лабораторию по производству крупных партий наркотиков. Полицейские также пресекли три поставки особо крупных партий наркотиков и ликвидировали сети их сбыта в четырех регионах страны. Участники преступного сообщества снабжали запрещенными веществами 20 регионов России.