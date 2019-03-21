Темпы роста выручки «МегаФона» оказались ниже показанных конкурентами

Выручка «МегаФона» по итогам четвертого квартала 2018 года выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 88,4 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Выручка от мобильной связи выросла на 5,1%, достигнув 71 млрд руб. Выручка от фиксированной связи, наоборот, снилась на 9,2%. «Это объясняется тем, что в четвертом квартале 2017 года мы единовременно признали значительную выручку от крупного долгосрочного госконтракта. Без учета этого разового фактора компания показала рост в сегменте фиксированной связи», — пояснил финансовый директор «МегаФона» Александр Барунин. В финансовом отчете компании также отмечается, что снижение этого показателя обусловлено признанием выручки от дополнительных сервисов, предоставленных в конце 2017 года во время жеребьевки чемпионата мира по футболу.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров по итогам четвертого квартала выросла на 14,3%, до 9 млрд руб. Однако, как отмечается в материалах компании, рост продаж был «недостаточным, чтобы компенсировать влияние от сокращения числа салонов связи», предусмотренного стратегией компании.

Абонентская база по итогам четвертого квартала сократилась на 0,3% и составила 75 млн абонентов. Как объяснил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон, стагнация абонентской базы связана с тем, что рост проникновения услуг мобильной связи практически прекратился и нет существенного роста новых продаж сим-карт. «Все операторы сокращают абонентскую базу. Это привело к тому, что впервые за много лет объем продаж на рынке упал ниже 100 млн сим-карт в год», — сказал он.

В целом по итогам 2018 года выручка «МегаФона» выросла на 4,3% по сравнению с 2017-м, до 335,5 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 1,8%, до 124 млрд руб., чистая прибыль — на 2,7%, до 21 млрд руб. Капитальные затраты оператора в прошлом году достигли 81,5 млрд руб, что превышает показатель предыдущего года на 45,5%.