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Число клиентов «Билайна» в России за год упало на 3 млн человек
Число клиентов «ВымпелКома», предоставляющего услуги под брендом «Билайн», упало почти на 3 млн человек за 2018 год. Несмотря на это, компании удалось добиться роста выручки
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Холдинговая компания Veon (бывшая ​VimpelCom Ltd.) представила отчетность за 2018 год. У российской «дочки» компании, предоставляющей услуги под брендом «Билайн», за год абонентская база упала сразу на 5%, следует из документов.

Общая выручка «ВымпелКома» в России выросла на 5,7%, с 275,887 млрд до 291,539 млрд руб. Абонентская база «ВымпелКома» в России при этом сократилась на 5%. Общее число клиентов упало с 58,2 млн до 55,3 млн. Число абонентов мобильной связи сократилось с 38,4 млн до 36,8 млн.

Увеличение выручки «ВымпелКома» в V​eon объяснили успешным завершением интеграции магазинов «Евросети» и позитивной динамикой показателя среднего дохода с пользователя. Показатель EBITDA показал положительную динамику впервые с 2013 года. Негативный эффект на показатели компании оказала отмена национального роуминга.

«Процесс интеграции «Евросети» был успешно завершен в августе 2018 года: 1540 магазинов прошли ребрендинг и стали частью монобрендовой сети «Билайн». Влияние процесса интеграции на показатель EBITDA составило в четвертом квартале 2018 года 0,4 млрд руб., а за весь 2018 финансовый год — 2,5 млрд руб., поскольку затраты на интеграцию магазинов предшествуют получению выручки», — говорится в сообщении пресс-службы ПАО «ВымпелКом», поступившем в распоряжение РБК.

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22 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Veon заинтересовался продажей российской «дочки» «ВымпелКома». В 2018 году холдинг вел переговоры о сделке с «Ростелекомом». Однако прийти к соглашению сторонам так и не удалось из-за того, что Veon запросил слишком высокую цену за актив, утверждали собеседники агентства. По данным Bloomberg, продажа «ВымпелКома» соответствует стратегии холдинга Veon, который намерен оставаться только на тех рынках, где занимает лидирующие позиции.

В России «ВымпелКом» занимает третье место на рынке после МТС и «МегаФона».

Авторы: Георгий Тадтаев, Анна Балашова
Теги: «Билайн», «ВымпелКом»
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