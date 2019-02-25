Число клиентов «Билайна» в России за год упало на 3 млн человек

Число клиентов «Билайна» в России за год упало на 3 млн человек

Число клиентов «ВымпелКома», предоставляющего услуги под брендом «Билайн», упало почти на 3 млн человек за 2018 год. Несмотря на это, компании удалось добиться роста выручки

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Холдинговая компания Veon (бывшая ​VimpelCom Ltd.) представила отчетность за 2018 год. У российской «дочки» компании, предоставляющей услуги под брендом «Билайн», за год абонентская база упала сразу на 5%, следует из документов.

Общая выручка «ВымпелКома» в России выросла на 5,7%, с 275,887 млрд до 291,539 млрд руб. Абонентская база «ВымпелКома» в России при этом сократилась на 5%. Общее число клиентов упало с 58,2 млн до 55,3 млн. Число абонентов мобильной связи сократилось с 38,4 млн до 36,8 млн.

Увеличение выручки «ВымпелКома» в V​eon объяснили успешным завершением интеграции магазинов «Евросети» и позитивной динамикой показателя среднего дохода с пользователя. Показатель EBITDA показал положительную динамику впервые с 2013 года. Негативный эффект на показатели компании оказала отмена национального роуминга.

«Процесс интеграции «Евросети» был успешно завершен в августе 2018 года: 1540 магазинов прошли ребрендинг и стали частью монобрендовой сети «Билайн». Влияние процесса интеграции на показатель EBITDA составило в четвертом квартале 2018 года 0,4 млрд руб., а за весь 2018 финансовый год — 2,5 млрд руб., поскольку затраты на интеграцию магазинов предшествуют получению выручки», — говорится в сообщении пресс-службы ПАО «ВымпелКом», поступившем в распоряжение РБК.