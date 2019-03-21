СМИ узнали о возможном визите Ким Чен Ына в Россию

​Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может приехать с официальным визитом в Россию после того, как в конце февраля он провел неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое. Об этом на закрытой лекции в Сеуле заявил бывший глава центра по вопросам Кореи Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эндрю Ким, сообщает The Dong-a Ilbo.

По его мнению, Ким Чен Ын захочет посетить Россию, чтобы продемонстрировать всему миру хорошие отношения Москвы и Пхеньяна на фоне досрочно завершившегося саммита с Соединенными Штатами.

При этом Эндрю Ким отметил, что северокорейский лидер по-прежнему нацелен на обстоятельный диалог с США и Китаем.

В минувшем году информация о вероятном визите Ким Чен Ына в Россию появлялась неоднократно. Так, в июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече с Ким Чен Ыном на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоялся в сентябре, однако северокорейский лидер на него не приехал.