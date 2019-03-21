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СМИ узнали о возможном визите Ким Чен Ына в Россию

​Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может приехать с официальным визитом в Россию после того, как в конце февраля он провел неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое. Об этом на закрытой лекции в Сеуле заявил бывший глава центра по вопросам Кореи Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эндрю Ким, сообщает The Dong-a Ilbo.

По его мнению, Ким Чен Ын захочет посетить Россию, чтобы продемонстрировать всему миру хорошие отношения Москвы и Пхеньяна на фоне досрочно завершившегося саммита с Соединенными Штатами.

При этом Эндрю Ким отметил, что северокорейский лидер по-прежнему нацелен на обстоятельный диалог с США и Китаем.

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В минувшем году информация о вероятном визите Ким Чен Ына в Россию появлялась неоднократно. Так, в июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече с Ким Чен Ыном на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоялся в сентябре, однако северокорейский лидер на него не приехал.

Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что встреча Путина и Ким Чен Ына может состоятся до конца 2018 года, но этого также не произошло.

Последнее заявление о возможности посещения Ким Чен Ыном России поступало от помощника российского президента Юрия Ушакова в ноябре прошлого года. Тогда он сказал, что глава Северной Кореи может приехать в Россию в 2019 году.

Теги: Ким Чен Ын, визит, КНДР
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