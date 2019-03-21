Трамп назвал американские танки М-1 Abrams лучшими в мире

Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лима, штат Огайо, заявил, что танки М-1 Abrams являются лучшими в мире и у них нет аналогов ни в одной стране, включая Россию. Стенограмма выступления Трампа опубликована на сайте Белого дома.

«С помощью всех людей, которые находятся в этой комнате, мы даем нашим войскам самый эффективный, надежный и боеспособный танк в истории войн», — сказал он.

При этом глава государства задался вопросом, насколько М-1 Abrams сравним с теми танками, которые производят в России и Китае. «Способны ли мы их победить?» — обратился к работникам завода президент.

По его словам, в этом году Белый дом запросил дополнительные $750 млн на оборону страны, что, как отметил Трамп, является рекордом. В эти деньги входит модернизация более 160 танков М-1 Abrams, добавил он.

Трамп также заявил, что США не хотят военных конфликтов, однако если они произойдут, то американские войска будут доминировать и смогут одержать победу.