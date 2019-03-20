Совет директоров «Эха Москвы» назначил Венедиктова главным редактором

Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» назначил Алексея Венедиктова главным редактором. Об этом журналист написал в своем telegram-канале.

«Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» назначил меня главным редактором еще на пять лет. Единогласно», — сообщил Венедиктов.

Журналисты выдвинули Венедиктова на пост главного редактора 14 марта. Его конкурентом был Алексей Голубев. Кандидатуру Венедиктова поддержали 79 из 108 проголосовавших. Впервые Венедиктов стал главным редактором «Эха Москвы» в 1998 году.

Контрольный пакет акций радиостанции — 66% — принадлежит холдингу «Газпром-Медиа». Еще 34% у ООО «ЭМХК», совладельцами которого являются Венедиктов (34%), юрист радиостанции Юрий Куртов (31%), ​бывший гендиректор Юрий Федутинов (15%) и американская «Эм холдинг компани» (20%).