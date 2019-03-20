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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Совет директоров «Эха Москвы» назначил Венедиктова главным редактором

Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» назначил Алексея Венедиктова главным редактором. Об этом журналист написал в своем telegram-канале.

«Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» назначил меня главным редактором еще на пять лет. Единогласно», — сообщил Венедиктов.

Технологии и медиа
Редакция «Эха Москвы» выдвинула Венедиктова на пост главного редактора

Журналисты выдвинули Венедиктова на пост главного редактора 14 марта. Его конкурентом был Алексей Голубев. Кандидатуру Венедиктова поддержали 79 из 108 проголосовавших. Впервые Венедиктов стал главным редактором «Эха Москвы» в 1998 году.

Контрольный пакет акций радиостанции — 66% — принадлежит холдингу «Газпром-Медиа». Еще 34% у ООО «ЭМХК», совладельцами которого являются Венедиктов (34%), юрист радиостанции Юрий Куртов (31%), ​бывший гендиректор Юрий Федутинов (15%) и американская «Эм холдинг компани» (20%).

Совет директоров радиостанции возглавляет гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко, также в него входят его заместитель Татьяна Доброхвалова, гендиректор «Эха Москвы» Екатерина Павлова и гендиректор субхолдинга «ГПМ Радио» Юрий Костин. Интересы миноритарных акционеров представляет заместитель Венедиктова Екатерина Годлина.

Теги: «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов, радиостанция
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