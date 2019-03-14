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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Редакция «Эха Москвы» выдвинула Венедиктова на пост главного редактора
Журналисты «Эха Москвы» проголосовали за то, чтобы действующий главный редактор Алексей Венедиктов сохранил за собой эту должность еще на пять лет. Теперь его кандидатуру должен утвердить совет директоров радиостанции
Алексей Венедиктов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Редакция радиостанции «Эхо Москвы» в четверг, 14 марта, большинством голосов ​высказалась за то, чтобы главный редактор Алексей Венедиктов продолжил свою работу в этой должности. В случае если совет директоров радиостанции одобрит эту кандидатуру, Венедиктов будет руководить редакцией еще пять лет. Именно такой срок полномочий предусмотрен в действующем уставе этой радиостанции.

Общее собрание редакции радиостанции началось в 12:30 мск. В нем приняли участие 108 журналистов из 109, имеющих право голоса. Собрание считается легитимным, если в нем приняли участие 75% штатных сотрудников, следует из устава. Проголосовать за кандидатов на пост главного редактора могли только штатные сотрудники, проработавшие на радиостанции не менее трех месяцев.

Сотрудникам предстояло выбрать из двух кандидатов — Алексея Венедиктова и журналиста Алексея Голубева. Право выдвижения кандидатов на пост главного редактора есть как у акционеров радиостанции (должны владеть в совокупности не менее 3%), так и у самих журналистов (не менее пяти человек). Кандидатуры Венедиктова и Голубева были выдвинуты журналистами.

Кандидат предлагается для утверждения совету директоров радиостанции лишь в том случае, если за него проголосовали больше половины от участвовавших в голосовании журналистов. В том случае, если ни одна из кандидатур не набирает больше 50%, решение принимает совет директоров «Эха Москвы». Кандидатуру Венедиктова поддержали 79 из 108 проголосовавших сотрудников «Эха Москвы», принявших участие в голосовании.

Заседание совета директоров «Эхо Москвы» должно пройти до 17 марта, именно тогда истекает срок полномочий действующего главного редактора радиостанции, однако точная дата еще не известна, сообщил РБК Алексей Венедиктов.

Холдингу «Газпром-Медиа» принадлежит 66% ЗАО «Эхо Москвы». Еще 34% у российской ООО «ЭМХК», совладельцами которой являются Венедиктов (34%), юрист радиостанции Юрий Куртов (31%), ​бывший гендиректор Юрий Федутинов (15%) и американская «Эм холдинг компани» (20%).

Алексей Венедиктов стал главным редактором «Эха Москвы» в 1998 году. До июля прошлого года Венедиктов также входил в совет директоров радиостанции и представлял интересы миноритариев. Свое решение покинуть совет директоров «Эха Москвы» Венедиктов объяснил тогда «несогласием с финансовой политикой, связанной с кредитованием радиостанции Газпромбанком».

Сейчас интересы миноритарных акционеров в совете представляет заместитель Венедиктова — Екатерина Годлина. Помимо нее в совет директоров радиостанции входят еще четыре человека: гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко (возглавляет совет директоров радиостанции), его заместитель Татьяна Доброхвалова, гендиректор «Эха Москвы» Екатерина Павлова, гендиректор субхолдинга «ГПМ Радио» Юрий Костин.

Ежедневная всероссийская аудитория «Эха Москвы» с июля по декабрь 2018 года, по данным Mediascope, превышала 3 млн человек старше 12 лет. По итогам 2017 года выручка учредителя радиостанции — ЗАО «Эхо Москвы» — по РБСУ составила, согласно данным базы СПАРК, 387,6 млн руб., убыток от продаж — 83,7 млн руб., чистый убыток — 79,5 млн руб. Данных за 2018 год еще нет.

Авторы: Мария Истомина, Владимир Дергачев, Надежда Федорова
Теги: «Эхо Москвы », Алексей Венедиктов, радиостанция
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