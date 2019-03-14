Редакция «Эха Москвы» выдвинула Венедиктова на пост главного редактора

Журналисты «Эха Москвы» проголосовали за то, чтобы действующий главный редактор Алексей Венедиктов сохранил за собой эту должность еще на пять лет. Теперь его кандидатуру должен утвердить совет директоров радиостанции

Алексей Венедиктов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Редакция радиостанции «Эхо Москвы» в четверг, 14 марта, большинством голосов ​высказалась за то, чтобы главный редактор Алексей Венедиктов продолжил свою работу в этой должности. В случае если совет директоров радиостанции одобрит эту кандидатуру, Венедиктов будет руководить редакцией еще пять лет. Именно такой срок полномочий предусмотрен в действующем уставе этой радиостанции.

Общее собрание редакции радиостанции началось в 12:30 мск. В нем приняли участие 108 журналистов из 109, имеющих право голоса. Собрание считается легитимным, если в нем приняли участие 75% штатных сотрудников, следует из устава. Проголосовать за кандидатов на пост главного редактора могли только штатные сотрудники, проработавшие на радиостанции не менее трех месяцев.

Сотрудникам предстояло выбрать из двух кандидатов — Алексея Венедиктова и журналиста Алексея Голубева. Право выдвижения кандидатов на пост главного редактора есть как у акционеров радиостанции (должны владеть в совокупности не менее 3%), так и у самих журналистов (не менее пяти человек). Кандидатуры Венедиктова и Голубева были выдвинуты журналистами.

Кандидат предлагается для утверждения совету директоров радиостанции лишь в том случае, если за него проголосовали больше половины от участвовавших в голосовании журналистов. В том случае, если ни одна из кандидатур не набирает больше 50%, решение принимает совет директоров «Эха Москвы». Кандидатуру Венедиктова поддержали 79 из 108 проголосовавших сотрудников «Эха Москвы», принявших участие в голосовании.

Заседание совета директоров «Эхо Москвы» должно пройти до 17 марта, именно тогда истекает срок полномочий действующего главного редактора радиостанции, однако точная дата еще не известна, сообщил РБК Алексей Венедиктов.