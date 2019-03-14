Редакция «Эха Москвы» выдвинула Венедиктова на пост главного редактора

Редакция радиостанции «Эхо Москвы» в четверг, 14 марта, большинством голосов высказалась за то, чтобы главный редактор Алексей Венедиктов продолжил свою работу в этой должности. В случае если совет директоров радиостанции одобрит эту кандидатуру, Венедиктов будет руководить редакцией еще пять лет. Именно такой срок полномочий предусмотрен в действующем уставе этой радиостанции.
Общее собрание редакции радиостанции началось в 12:30 мск. В нем приняли участие 108 журналистов из 109, имеющих право голоса. Собрание считается легитимным, если в нем приняли участие 75% штатных сотрудников, следует из устава. Проголосовать за кандидатов на пост главного редактора могли только штатные сотрудники, проработавшие на радиостанции не менее трех месяцев.
Сотрудникам предстояло выбрать из двух кандидатов — Алексея Венедиктова и журналиста Алексея Голубева. Право выдвижения кандидатов на пост главного редактора есть как у акционеров радиостанции (должны владеть в совокупности не менее 3%), так и у самих журналистов (не менее пяти человек). Кандидатуры Венедиктова и Голубева были выдвинуты журналистами.
Кандидат предлагается для утверждения совету директоров радиостанции лишь в том случае, если за него проголосовали больше половины от участвовавших в голосовании журналистов. В том случае, если ни одна из кандидатур не набирает больше 50%, решение принимает совет директоров «Эха Москвы». Кандидатуру Венедиктова поддержали 79 из 108 проголосовавших сотрудников «Эха Москвы», принявших участие в голосовании.
Заседание совета директоров «Эхо Москвы» должно пройти до 17 марта, именно тогда истекает срок полномочий действующего главного редактора радиостанции, однако точная дата еще не известна, сообщил РБК Алексей Венедиктов.