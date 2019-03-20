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Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,57%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Война санкций ,  
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Украина продлила и ужесточила санкции против «Яндекса»

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о вступлении в силу новых санкций Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) против российских физических и юридических лиц. Ограничения были продлены и усилены в том числе в отношении компании «Яндекс». Документ опубликован на сайте СНБО.

Санкции против «Яндекса» продлены на три года. Новые ограничения аннулируют лицензии компании и другие разрешения, которые необходимы для осуществления определенного вида деятельности. В указе, в частности, говорится о лицензии на освоение недр. Введенные ранее меры — блокировка активов, ограничение торговых операций, блокировка со стороны украинских провайдеров и т.д. — также остаются в силе.

Политика
Украина ввела санкции против 294 компаний и 848 граждан России

Всего санкции введены в отношении 294 компаний и 848 физлиц. В список в том числе попали, как заявляет Киев, участники строительства моста через Керченский пролив, причастные к «вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров», а также организаторы «псевдовыборов» на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Среди попавших под санкции — глава «Роснефти» Игорь Сечин, экс-совладельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-премьер Дмитрий Козак.

Санкции против «Яндекса», а также других российских компаний, в том числе Mail.Ru Group, впервые вступили в силу в мае 2017 года.

Теги: «Яндекс», Санкции, Украина
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