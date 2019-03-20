Получивший от Кадырова Mercedes мальчик установил новый мировой рекорд

Шестилетний Рахим Куриев из Чечни установил мировой рекорд по отжиманиям на брусьях, пишет ТАСС.

Мальчик за один подход отжался 330 раз, рекорд зафиксировали представители Книги рекордов России. Ее главный редактор Станислав Коненко уточнил, что речь идет о возрастной категории шесть лет. Как отмечает «РИА Новости», в прошлом году Куриев установил шесть мировых рекордов.

В ноябре 2018 года Рахим без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут и установил мировой рекорд, который, впрочем, не был официально засчитан, так как у представителей Книги рекордов​ «возникли незначительные вопросы». Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил мальчику Mercedes и выразил уверенность, что Куриев сможет повторить свое достижение. Впоследствии Куриев отжался 3 тыс. раз, и рекорд в его возрастной категории был зафиксирован официально.