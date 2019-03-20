Путин заявил о необходимости выровнять цены на продукты в Крыму

Президент Владимир Путин на заседании с членами правительства заявил о необходимости выровнять цены на группы товаров в Крыму, сообщает Кремль.

«Вместе с тем есть и проблемы. Это, прежде всего, повышение уровня доходов крымчан и севастопольцев, это необходимость выравнивания цен на некоторые товары», — сказал он.

Президент отметил, что, в частности, имеет в виду продовольственные товары. Путин отметил, что цены на молочную продукцию в Крыму выше, чем в соседних регионах.

В 2014 году Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума. РБК писал, что доходы населения выросли в 2017 году на 6,6%. При этом соотношение доходов и прожиточного минимума в Крыму ниже, чем в других регионах. В 2018 году доход превышал минимум в 2,6 раза, а в целом по России — в 3,15. Однако покупательная способность населения полуострова за пять лет выросла на 36%.