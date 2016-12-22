Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос»

Наставниками нового сезона музыкального шоу «Голос» стали музыкант Сергей Шнуров, украинская певица Ани Лорак, композитор и продюсер Константин Меладзе и рэпер Василий Вакуленко (Баста). Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Первого канала».

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта добавил, что перед выбором жюри среди зрителей провели опрос о том, кого бы они хотели видеть в качестве наставников в новом сезоне. В голосовании победил Меладзе, а остальные члены жюри заняли места в топе.

«Голос» — российская версия телевизионного конкурса The Voice. Его первый эфир в России состоялся в 2012 году. Позже была запущена детская версия шоу — «Голос.Дети», участники которой должны быть не старше 14 лет. В этом году ожидается премьера шоу «Голос 60+», в котором будут соревноваться люди старше 60 лет.