Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции. Об этом РБК рассказал общественный деятель Илья Большедворов.

«Мешкова задержали 18 марта. Он и атаман «Крымского казачества» Сергей Акимов находились на улице Карла Маркса, к ним подошли сотрудники полиции и задержали их в грубой форме, сказав, что они подозреваются в осквернении памятника «Вежливым людям». Юрий Александрович начал возражать, и поэтому ему было предъявлено обвинение в том, что он сопротивлялся законным требованиям полиции», — рассказал активист.

Против Мешкова возбудили административное дело по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Как уточняет ТАСС, в пресс-службе регионального МВД пока не комментируют ситуацию.