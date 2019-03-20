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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции. Об этом РБК рассказал общественный деятель Илья Большедворов.

«Мешкова задержали 18 марта. Он и атаман «Крымского казачества» Сергей Акимов находились на улице Карла Маркса, к ним подошли сотрудники полиции и задержали их в грубой форме, сказав, что они подозреваются в осквернении памятника «Вежливым людям». Юрий Александрович начал возражать, и поэтому ему было предъявлено обвинение в том, что он сопротивлялся законным требованиям полиции», — рассказал активист.

Против Мешкова возбудили административное дело по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Как уточняет ТАСС, в пресс-службе регионального МВД пока не комментируют ситуацию.

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Накануне «Новая газета» сообщила, что первого президента Крыма задержали во время праздничного концерта и выступления президента Владимира Путина в Симферополе. По данным издания, полицейские остановили Мешкова, Большедворова, Акимова, а также Олега Кочерова и потребовали их предъявить документы.

Они отказались, после чего сотрудники правоохранительных органов заявили, что им поступило сообщение о том, что Мешков находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в публичном месте. При этом судмедэкспертиза это опровергла.

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Мешков был президентом Крыма с 1994 по 1995 год, после чего власти Украины упразднили эту должность. Впоследствии Мешков уехал в Россию и получил гражданство.

Теги: Крым, Симферополь, Президент
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