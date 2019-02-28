В Роструде заявили о планах определить сферы для обучения предпенсионеров

В Роструде заявили о планах определить сферы для обучения предпенсионеров

Роструд планирует совместно с работодателями сформировать список наиболее перспективных сфер, в которых можно переобучать и трудоустраивать граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщил замруководителя ведомства Денис Васильев, передает ТАСС.

«Важно понимание спроса, чтобы настроить систему обучения», — отметил он.

По словам Васильева, одной из таких сфер является индустрия гостеприимства. Он отметил, что во многих регионах страны очень востребованной является профессия повара.

«В индустрии гостеприимства очень много ниш, которые как раз подходят для людей предпенсионного возраста​», — сказал Васильев. Замруководителя Роструда добавил, что также подойдут специальности административных и офисных работников и секретарей.