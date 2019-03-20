На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7

На западе Турции недалеко от города Аджипаям произошло землетрясение магнитудой 5,7. Это следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение произошло в 09:34 мск на глубине 11 км. Эпицентр находился в 8 км от города. За первым толчком последовали еще два магнитудами 4,4 и 3,8.

Газета Haberturk отмечает, что землетрясение ощущалось в городах Измир и Мугла, а также в Эгейском море. Мэр города Аджипаям Хулуси Шевкан заявил, что жертв и пострадавших среди населения нет, однако были повреждены некоторые здания.

В феврале на западном побережье Турции в районе города Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр располагался в 20 км к югу от города. В результате никто не пострадал.