В Анталье в Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом говорится в сообщении Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологического центр, эпицентр находился на глубине 60 км в 103 км к югу от Антальи. Место эпицентра обозначено на карте, опубликованной в Twitter.

О жертвах и разрушениях не сообщалось. Как пишет газета Hurriyet, толчки ощущались во всех районах провинции Анталья и в Испарте. Накануне в том же районе были зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9.

В апреле на юго-востоке Турции в провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,1, в результате которого пострадали 19 человек. Некоторые здания получили серьезные повреждения, в местных школах были отменены занятия.