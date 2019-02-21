Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Турции

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе города Чанаккале на западном побережье Турции. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в среду, 20 февраля. Эпицентр землетрясения залегал в 20 км к югу от города. Информации о разрушении и пострадавших не поступало.

1 февраля землетрясение магнитудой 6,6 произошло в мексиканском штате Чьяпас. Очаг подземных толчков залегал на глубине 67,9 км. Представитель местных экстренных служб сообщал Reuters, что землетрясение было ощутимо, однако за ним не последовало разрушений.