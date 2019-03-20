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Трансплантологи впервые в мире провели забор органов путем лапароскопии

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. академика В. Шумакова впервые в мире провели уникальную операцию по изъятию фрагментов печени и почки посредством лапароскопии. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

Операцию перенес двухлетний мальчик из Санкт-Петербурга, страдающий аутосомно-рецессивным поликистозом печени и почек (врожденное заболевание, при котором в тканях органах образуются кисты, нарушающие функции этих органов — прим. ред. — РБК). Донором стала мама мальчика.

По словам руководителя центра, главного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье, необратимое поражение почек привело ребенка на регулярный диализ — специальную очистку крови, которую он переносил очень тяжело.

«Учитывая маленький вес — всего 9,5 кг — оптимальным вариантом было родственное донорство фрагмента печени и почки от мамы. Действительно уникальным был метод, с помощью которого забирали часть печени и почки у мамы — операция была выполнена полностью лапароскопически», — отметил Готье.

По его словам, подобные операции являются редкой практикой в мировой трансплантологии. На сегодняшний день только несколько центров в мире сегодня проводят лапароскопическое изъятие части печени у донора, в развитых клиниках почки также изымают методом лапароскопии. Однако забор обоих органов через небольшие проколы в мировой практике еще никем не производился.

Сообщается, что обе операции прошли успешно, в настоящее время мама и ребенок находятся дома.

Теги: трансплантация органов
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