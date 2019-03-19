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Отставка Назарбаева ,  
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Певец Кай Метов отреагировал на отставку Назарбаева

Певец и композитор Кай Метов прокомментировал РБК отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, назвав его работу положительной.

«Для меня Нурсултан Абишевич ассоциировался со стабильным Казахстаном, у которого с Россией всегда были хорошие отношения», — заявил он.

Политика
Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Главное

По словам музыканта, он провел детство попеременно в России и Казахстане, поэтому у него в голове сформировался как западный, так и восточный менталитет. «И я думаю, что Нурсултан Абишевич тоже впитал в себя это, то, что в СССР называлось дружбой народов, а сейчас, наверное, просто взаимоуважением», — отметил Метов.

Певец выразил надежду на то, что после отставки Назарбаева между Россией и Казахстаном сохранятся хорошие отношения.

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Общество
Как в Казахстане отреагировали на решение Назарбаева уйти в отставку

Президент Казахстана, который находился на этой должности с 1990 года, объявил о решении уйти в отставку 19 марта.Также он подписал указ, согласно которому обязанности главы государства будет исполнять бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Теги: Нурсултан Назарбаев, отставка
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