Певец Кай Метов отреагировал на отставку Назарбаева

Певец и композитор Кай Метов прокомментировал РБК отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, назвав его работу положительной.

«Для меня Нурсултан Абишевич ассоциировался со стабильным Казахстаном, у которого с Россией всегда были хорошие отношения», — заявил он.

По словам музыканта, он провел детство попеременно в России и Казахстане, поэтому у него в голове сформировался как западный, так и восточный менталитет. «И я думаю, что Нурсултан Абишевич тоже впитал в себя это, то, что в СССР называлось дружбой народов, а сейчас, наверное, просто взаимоуважением», — отметил Метов.

Певец выразил надежду на то, что после отставки Назарбаева между Россией и Казахстаном сохранятся хорошие отношения.