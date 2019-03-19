Новый глава Челябинской области назвал основные задачи в работе

И.о. губернатора Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал основные задачи, которые он намерен решить на новом посту, сообщает пресс-служба Кремля.

В беседе с президентом Текслер заявил, что готов возглавить Челябинскую область. «Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология», — сказал он.

Текслер добавил, что он займется вопросами социально-экономического развития, сельского хозяйства и строительства дорог. Также приоритетным вопросом он назвал рост благосостояния жителей.

Первый замминистра энергетики Текслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области после того, как глава региона Борис Дубровский объявил об уходе с этого поста.