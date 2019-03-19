Чайка подписал приказ о надзоре за расходованием средств на нацпроекты

Генпрокурор Юрий Чайка подписал приказ о контроле за деньгами, которые выделяются властями на реализацию национальных проектов.​ Об этом говорится в докладе (есть в распоряжении РБК), который он представил президенту Владимиру Путину на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

«Нацпроекты — это вложение в будущее страны. Поэтому мною подписан специальный приказ об организации надзора в этой сфере», — сказал прокурор.

Чайка подчеркнул, что документ по сути является «дорожной картой» по реализации нацпроектов. Прокурор обязал присутствующих на заседании лично контролировать исполнение указа. Он отметил, что посягательство на государственные ресурсы должны жестко оцениваться прокурорами. «Для этого шире используйте положительно зарекомендовавшую себя практику взаимодействия прокуроров с сотрудниками ФСБ», — резюмировал генпрокурор.

После вступления в должность президента в мае 2018 года Владимир Путин подписал новый майский указ, в котором сформулированы стратегические цели для развития страны до 2024 года. После этого правительство подготовило 12 нацпроектов по различным направлениям (демография, экономика, экология и другие). Их выполнение должно обеспечить прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии страны.