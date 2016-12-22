Правительство подготовило паспорта нацпроектов по майскому указу Путина

Правительство внесло в Совет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития, которые разработаны согласно новому майскому указу президента Владимира Путина, следует из сообщения пресс-службы правительства России, поступившего в РБК.

Согласно указу президента от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (ОНДП), правительство должно было к 1 октября разработать и представить нацпроекты по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Представленные в Совет паспорта, следует из сообщения, «укрупненно отражают мероприятия по достижению поставленных в Указе национальных целей и целевых показателей».

Целью нацпроектов является обеспечение прорыва в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, роста численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания и самореализации россиян. В частности, должна быть обеспечена цифровизация экономики и социальной сферы, доступ к высокоскоростному интернету должны получить 97% домохозяйств и социально значимых объектов. Объем жилищного строительства планируется довести до 120 млн кв. м в год; а повышение индекса качества городской среды на 30%. Согласно указам, рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора должен составить 105%; а сектор малого и среднего предпринимательства довести до 25 миллионов человек. Россия в результате выполнения нацпроектов должна войти в число пяти ведущих стран мира в приоритетных областях научно-технологического развития; достичь глобальной конкурентоспособности в сфере образования, войти 10-ку ведущих стран мира по качеству общего образования, увеличить до 50% долю автомобильных дорог регионального значения. Наконец, доля несырьевого экспорта в ВВП должна быть доведена до 20%.

Общие расходы на реализацию майских указов должны составить 8 трлн руб. Частично их профинансируют через создание нового инфраструктурного фонда, который за счет наращивания внутреннего долга должен достичь 3% ВВП за шесть лет. Через него на строительство и реконструкцию автодорог, аэропортов, российской промышленной зоны у Суэцкого канала, постройку ледоколов, терминалов СПГ, цифровую экономику и медицину пройдет до 1,6 трлн руб. Всего на инфраструктуру планируется потратить около 7 трлн руб.. Еще одним источником финансирования названо повышение НДС с 18% до 20%, (бюджет получит по оценкам властей до 600 млрд руб. в год).

