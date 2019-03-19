Матвиенко назвала отставку Назарбаева неожиданной новостью

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Оренбургскую область прокомментировала решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Матвиенко, для нее решение казахского лидера сложить свои полномочия стало неожиданным.

«Это такая серьезная, неожиданная новость, особенно для Оренбургской области, которая находится на границе с Казахстаном», — сказала политик.

Нурсултан Назарбаев, который руководит Казахстаном с 1990 года, объявил о решении уйти в отставку 19 марта. В обращении к гражданам страны он заявил, что останется руководителем партии «Нур Отан», членом Конституционного совета и председателем Совета безопасности.