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Quote, 15:36
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EUR ЦБ: 73
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Путин пообщался с Назарбаевым до его объявления об отставке
Общество, 17:16
Прощальное обращение Назарбаева к нации. Видео
Политика, 17:08
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Конгрессмен потребовал с Twitter более $250 млн за цензуру и клевету
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Матвиенко назвала отставку Назарбаева неожиданной новостью
Политика, 16:55
Платежные системы не договорились с розницей о комиссиях по картам
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Владимир Жириновский предложил ввести ипотечные каникулы
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Близкие в меня не верят: как основать успешный IT-бизнес
РБК и «Билайн» Бизнес, 16:40
Назарбаев в прощальном обращении на русском рассказал об успехах страны
Политика, 16:37
Назарбаев в прямом эфире подписал указ о своей отставке
Политика, 16:34
Жители разрушенного взрывом дома в Магнитогорске купили 72 квартиры
Общество, 16:29
Назарбаев стал последним ушедшим в отставку «советским» лидером
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Роман Зобнин пропустит дерби с ЦСКА из-за операции на сломанной руке
Спорт, 16:21
Ушедший в отставку Назарбаев назвал своего преемника
Политика, 16:21
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Прощальное обращение Назарбаева к нации. Видео
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