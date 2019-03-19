Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах в ряде регионов в апреле

В северных регионах России, в частности в Якутии, температура воздуха в апреле может опуститься до минус 20 градусов, в отдельные ночи ожидается похолодание до минус 30 градусов. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, минусовая температура также ожидается в Центральном регионе — на его севере местами ожидается до минус 5–10 градусов, а днем воздух прогреется до нуля. На юге региона днем будет от плюс 9 градусов до плюс 14 градусов, ночью — от плюс 1 градуса до плюс 6 градусов, рассказала Паршина. При этом она не исключила, что возможны редкие заморозки до минус 7 градусов.

Как сообщила представитель Гидрометцентра, в Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, на Таймыре, а также на северо-востоке Якутии и Чукотке температура превысит норму на градус и более, а в Хабаровске, наоборот, будет ниже нормы.

В Краснодарском крае при похолоданиях температура может опуститься до минус 2 градусов, но днем ожидается на уровне плюс 17 градусов.