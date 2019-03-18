Полиция опубликовала фото предполагаемого террориста из Утрехта

Власти Голландии разыскивают уроженца Турции Гёкмена Таниса по подозрению в том, что он открыл стрельбу в трамвае в городе Утрехт. Увидевших его просят сразу звонить в полицию. В результате стрельбы погибли три человека

Фото: PolitieUtrecht / Twitter

Полиция Нидерландов назвала имя человека, подозреваемого в том, что он открыл стрельбу в трамвае в городе Утрехт. Предполагаемым стрелком в сообщении полиции в сети Twitter назван уроженец Турции Гёкмен Танис, здесь же опубликована и его фотография.

Всех увидевших подозреваемого просят не приближаться к нему, а сразу звонить в полицию.

Ранее власти Голландии объявили о введении в Утрехте максимального уровня террористической угрозы (это произошло впервые в истории страны) на период до 18:00 местного времени (20:00 мск). Кроме того, усилены меры безопасности в аэропортах страны и других общественных местах.

Агентство Reuters со ссылкой на мэра Утрехта Яна ван Занена сообщило, что в результате стрельбы погибли три человека. Газета De Telegraaf ранее сообщала об одной жертве. Ван Занен говорил также, что «полиция и прокуратура ищут человека или людей, ответственных за случившееся», и назвал стрельбу в трамвае «ужасным и радикальным инцидентом».