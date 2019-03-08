ЦИК Украины утвердил список кандидатов в президенты

Со старта предвыборной кампании от борьбы за пост президента Украины отказались пятеро зарегистрированных кандидатов. Бюллетень будет содержать 39 фамилий

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ЦИК Украины отменил регистрацию кандидатов в президента Украины журналиста Дмитрия Гнапа, народного депутата Дмитрия Добродомова (партия «Народный контроль») и внефракционного депутата Евгения Мураева, сообщается на сайте избиркома.

Ранее ЦИК отменил регистрацию мэра Львова Андрея Садового и первого замкомандира сил специальных операций Сергея Кривоноса. Таким образом, из 44 зарегистрированных кандидатов предвыборную гонку покинули пятеро.

«Бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии 39 кандидатов на президентский пост и сведения о них», — заявили в ЦИК Украины.

Замглавы избиркома Евгений Радченко сообщил, что далее ЦИК уже не будет принимать заявления об отказе участвовать в выборах, передает агентство «Укринформ». «Штамп «Выбыл» используется только в тех случаях, когда кандидат или лишен гражданства, или выехал на постоянное место жительства за границу и тому подобное — только в таких случаях», — пояснил Радченко.