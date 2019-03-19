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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,29%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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МВД оценило число праздновавших присоединение Крыма москвичей

В Москве в мероприятиях фестиваля «Крымская весна» приняли участие более 800 тыс. человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Фестиваль собрал на своих площадках более 800 тыс. москвичей и гостей столицы», — говорится в сообщении.

Он проходил с 16 по 18 марта и был посвящен пятилетию присоединения Крыма к России. Мероприятия проводились на 13 площадках Москвы. Для них использовали парки «Зарядье», «Сокольники», им. Горького, площадь Революции, Манежную и Тверскую.

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Мероприятия также прошли на Никитском бульваре, Профсоюзной, Городецкой и Митинской улицах, бульварах Дмитрия Донского и Орехово, а также на площади Славы. В московском главке МВД добавили, что нарушений общественного порядка не допустили.

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Что изменилось в Крыму за пять лет. Главное

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум. По его итогам полуостров вошел в состав России. За это решение проголосовали около 96,6% местных жителей. Украина и западные страны не признают итогов референдума.

Теги: Москва, Крым, Фестиваль
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