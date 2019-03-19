МВД оценило число праздновавших присоединение Крыма москвичей

В Москве в мероприятиях фестиваля «Крымская весна» приняли участие более 800 тыс. человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Фестиваль собрал на своих площадках более 800 тыс. москвичей и гостей столицы», — говорится в сообщении.

Он проходил с 16 по 18 марта и был посвящен пятилетию присоединения Крыма к России. Мероприятия проводились на 13 площадках Москвы. Для них использовали парки «Зарядье», «Сокольники», им. Горького, площадь Революции, Манежную и Тверскую.

Мероприятия также прошли на Никитском бульваре, Профсоюзной, Городецкой и Митинской улицах, бульварах Дмитрия Донского и Орехово, а также на площади Славы. В московском главке МВД добавили, что нарушений общественного порядка не допустили.